Поражение целей в оккупированном Крыму, скриншот видео

ССО поразили нефтебазу и комбинат «Гвардейский» в Крыму (ВИДЕО)

17 окт 2025, 18:40
Сили спеціальних операцій в ніч на сьогодні, 17 жовтня, ударними дронами уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат «Гвардійський» в Криму.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО, де опубліковані відповідні відео.

Результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у н. п Гвардійське та ФДКУ комбіната «Гвардійський», що в н. п Кар'єрне, Сакського району, — вказано в повідомленні. — Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.

Також про ураження військових цілей та об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури рф у Криму повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на сьогодні вражено:

  • нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000;
  • «федеральну державну казенну установу «Комбінат «Гвардійський» росрезерву, що в селі Кар'єрне Сакського району;
  • уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої;
  • уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.

Результати місій уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


