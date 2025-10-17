Ракурсhttps://racurs.ua/
Поражение целей в оккупированном Крыму, скриншот видео
ССО поразили нефтебазу и комбинат «Гвардейский» в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209759-sso-porazili-neftebazu-i-kombinat-gvardeyskiy-v-krymu-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій в ніч на сьогодні, 17 жовтня, ударними дронами уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат «Гвардійський» в Криму.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО, де опубліковані відповідні відео.
Результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у н. п Гвардійське та ФДКУ комбіната «Гвардійський», що в н. п Кар'єрне, Сакського району, — вказано в повідомленні. — Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.
Також про ураження військових цілей та об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури рф у Криму повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що в ніч на сьогодні вражено:
- нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000;
- «федеральну державну казенну установу «Комбінат «Гвардійський» росрезерву, що в селі Кар'єрне Сакського району;
- уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої;
- уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.
Результати місій уточнюються, — додали у Генштабі.