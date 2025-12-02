Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку на промисловому об'єкті на Покровському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

На Покровському напрямку тактична група 3 полку ССО провела прямі дії на промисловому обʼєкті. Під час розвідки з повітря оператори виявили противника, який інфільтрувався на територію шахти, — вказано в описі відео.

Зазначається, що тактична група ССО, дочекавшись сприятливих погодних умов, група вирушила на виконання завдання.

Далі все відбувалось за чітким сценарієм: контакт — відпрацьовані дії у форматі CQB та знищення, — розповіли у Командуванні ССО. — Робота відбувалась за підтримки розрахунків БпЛА з «очами в небі» та fpv.

Без жодних втрат та з результатом, воїни ССО виконали задачу".