Уничтожение объектов российских захватчиков, скриншот видео

Беспилотники ССО поразили цели на оккупированных территориях (ВИДЕО)

9 дек 2025, 12:52
999

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 8 грудня здійснили успішне ураження ударними БПЛА ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Зазначається, що ударів було завдано по таких цілях:

  • у Донецьку дрони ССО уразили склад БПЛА 9 омсбр 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них;
  • у Луганській області в населеному пункті Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ «Юг» противника. В результаті ураження знищено резервуари з близько 6 тис. куб. м палива.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, — наголошують у Командуванні ССО.

Источник: Ракурс


