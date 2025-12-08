ВСУ ночью поразили ряд объектов врага на оккупированных территориях — Генштабhttps://racurs.ua/n210754-vsu-nochu-porazili-ryad-obektov-vraga-na-okkupirovannyh-territoriyah-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 8 грудня, уразили низку об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів;
- у районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БПЛА російських окупантів.
- з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (тимчасово окуповані території Луганської області);
- з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцирь-С1» у Донецькій області.
Ступінь збитків у всіх випадках — уточнюється, — зазначили у Генштабі.
Крім того, Генштаб опублікував уточнені дані щодо результатів ураження ударними БПЛА «Темрюкського морського порту» (Краснодарський край РФ), котре сталося 5 грудня.
Цей порт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів, — розповіли у Генштабі.