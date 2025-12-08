ЗСУ вночі вразили низку об’єктів рашистів на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 8 грудня, уразили низку об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів;

у районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БПЛА російських окупантів.

з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (тимчасово окуповані території Луганської області);

з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцирь-С1» у Донецькій області.

Ступінь збитків у всіх випадках — уточнюється, — зазначили у Генштабі.

Крім того, Генштаб опублікував уточнені дані щодо результатів ураження ударними БПЛА «Темрюкського морського порту» (Краснодарський край РФ), котре сталося 5 грудня.

Цей порт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.