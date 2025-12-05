Вражено Сизранський НПЗ та Темрюцький морський порт, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n210711-syly-oborony-vrazyly-npz-ta-morskyy-port-u-rf-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 5 грудня, вразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що зафіксовано влучання по території об'єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, було уражено потужності нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області РФ.

Щорічний об'єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора, — розповіли у Генштабі. — Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

У Генштабі зазначають, що також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ — пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.