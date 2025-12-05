Новости
Ракурс
Поражены Сызранский НПЗ и Темрюкский морской порт, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили НПЗ и морской порт в РФ — Генштаб

5 дек 2025, 14:14
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 5 грудня, вразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що зафіксовано влучання по території об'єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, було уражено потужності нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області РФ.

Щорічний об'єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора, — розповіли у Генштабі. — Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

У Генштабі зазначають, що також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ — пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


