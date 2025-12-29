Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n211168-armiya-rf-udarila-kabami-i-dronami-po-dnepropetrovschine-est-ranenye-i-razrusheniya.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Дніпропетровщині.

У понеділок, 29 грудня, окупанти спрямували дрони по Синельниківському району, а також застосували керовані авіаційні бомби. Під обстрілами була Васильківська, Петропавлівська, Покровська громади. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив у Telegram.

Внаслідок цих атаки постраждали 44-річний та 63-річний чоловіки. Виникла пожежа. Були пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони й лінія електропередач. А у Васильківській громаді росіяни потрощили п’ять осель та машини.

Також обстрілів зазнав і Нікопольський район. Від ворожих ударів артилерії та FPV-дронів потерпали Нікополь, Мирівська й Покровська громади. Там горів гараж, також пошкоджень зазнали приватний будинок та господарська споруда.

Нагадаємо, 29 грудня керовані авіабомби росіян ударили по прифронтовому місту Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок атаки загинув 46-річний чоловік загинув, а 49-річна жінка дістала поранення.

Крім того, окупанти ударили FPV-дроном по Розумівці в Запорізькому районі. Внаслідок атаки була поранена 61-річна жінка.