Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины. Фото: ОВА

Армия РФ ударила КАБами и дронами по Днепропетровщине — есть раненые и разрушения

29 дек 2025, 20:51
Армія Російської Федерації завдала ударів по Дніпропетровщині.

У понеділок, 29 грудня, окупанти спрямували дрони по Синельниківському району, а також застосували керовані авіаційні бомби. Під обстрілами була Васильківська, Петропавлівська, Покровська громади. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив у Telegram.

Внаслідок цих атаки постраждали 44-річний та 63-річний чоловіки. Виникла пожежа. Були пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони й лінія електропередач. А у Васильківській громаді росіяни потрощили п’ять осель та машини.

Також обстрілів зазнав і Нікопольський район. Від ворожих ударів артилерії та FPV-дронів потерпали Нікополь, Мирівська й Покровська громади. Там горів гараж, також пошкоджень зазнали приватний будинок та господарська споруда.

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Фото: ОВА

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Фото: ОВА

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Фото: ОВА

Нагадаємо, 29 грудня керовані авіабомби росіян ударили по прифронтовому місту Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок атаки загинув 46-річний чоловік загинув, а 49-річна жінка дістала поранення.

Крім того, окупанти ударили FPV-дроном по Розумівці в Запорізькому районі. Внаслідок атаки була поранена 61-річна жінка.

