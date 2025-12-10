Россияне обстреляли Днепропетровщину, есть погибший и пострадавшие. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210787-armiya-rf-atakovala-dnepropetrovschinu-est-pogibshiy-i-postradavshie.html

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Дніпропетровській області.

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. А в Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків — 23 та 39 років. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Вночі ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Обстріли пошкодили інфраструктуру, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, лінії електропередач та автомобіль.

Також росіяни обстріляли Самарівський район. Там виникла пожежа на одному з підприємств міста, яку надзвичайники оперативно ліквідували.

Ліквідовували наслідки ворожих атак було залучено 26 рятувальників та шість одиниць техніки від ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 9 грудня російські БпЛА вдарили по території одного з населених пунктів Запорізького району. Вибухова хвиля пошкодила будівлю пожежно-рятувальної частини, але на щастя, рятувальник не постраждали.