Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210732-rossiyane-atakovali-dnepropetrovschinu-pogib-chelovek-raneny-grajdanskie.html

Ракурс

Дніпропетровщина вночі 8 грудня зазнала нових російських обстрілів.

Пізно ввечері окупанти скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворізького району. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Про це Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також на Криворіжжі були понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах.

Ворожі безпілотники також вдарили по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Там поранення дістали четверо осіб, серед яких 14-річний хлопчик. У лікарні у важкому стані перебуває 41-річна жінка. У громаді горів один із будинків, ще два були пошкоджені.

Окупанти також з артилерії та FPV-дронами бив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Там постраждала 13-річна дівчинка. Школа мистецтв, дві п’ятиповерхівки й автомобіль були пошкоджені.

Крім того, російський дрон влучив по Дніпру. Внаслідок атаки горіла адміністративна будівля, були пошкоджені три багатоквартирні будинки, авто.

Нагадаємо, вночі 8 грудня російські дрони поцілили у багатоквартирний житловий будинок в Охтирці на Сумщині. Внаслідок влучання постраждали семеро осіб. Усіх людей доставили до лікарні. Двох довелося госпіталізувати. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.