ССО знищили групу окупантів біля Покровська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210901-ukrayinski-sso-znyschyly-grupu-rosiyan-bilya-pokrovska-video.html

Ракурс

ССО України майстерно попрацювали неподалік Покровська на Донеччині.

Група росіян намагалася закріпитися вздовж залізничних шляхів для подальшого просування. Частину окупантів вдалося ліквідувати після успішних уражень з повітря. Про це командування Сил спеціальних операцій 16 грудня повідомило у Facebook.

Далі у бій з противником вступила група третього полку ССО. Бійці змогли знищити ще двох російських військовослужбовців, які встигли сховатися у бліндажах.

Не дивлячись на щільний обстріл артилерії росіян, наша група успішно виконала завдання та не дала закріпитися на запланованих ворогом позиціях, — наголосили специ.

Нагадаємо, в грудні оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини успішно знищили п’ятьох російських військовослужбовців. Противник, користуючись погодою, хотів просочитися у тил української оборони. Однак українські специ завадили їм у цьому.