ССО знищили російський «Ураган» та його екіпаж на Донеччині. Фото:

Ракурс

Українські ССО завдали нових військових втрат російським окупантам.

У ніч на вівторок, 16 грудня, українська спецура здійснила ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Для знищення противника українські військові використали ударні безпілотники FP-2. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Facebook.

Зокрема, в населеному пункті Благодатне бомбери відпрацювали по місцю зберігання реактивної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» та місцю розташування екіпажів зазначених систем.

А в районі Покровська ССОшники влучили по місцю накопичення особового складу Збройних сил РФ.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, — наголосили військові.

Нагадаємо, 7 грудня українські ССО в окупованому Донецьку уразили склад з російськими розвідувальними та ударними БпЛА тактичного рівня, а також бойовими частинами до них. А на Луганщині було влучання у склад з паливно-мастильними матеріалами.