ССО знищили російську радіолокаційну станцію в окупованому Криму.

У ніч з 29 на 30 серпня 2025 року підрозділи ССО провели низку спеціальних дій на території анексованого півострова. Внаслідок цього було знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в Саках. Про це командування ССО Збройних сил України повідомило у Facebook.

Як відомо, С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва. Це доволі ефективна система, яка є частиною ширшого комплексу, що охоплює, крім ракети-носія, оглядовий радар дальньої дії, командні машини та радар ураження.

С-300 призначена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

Нагадаємо, в серпні Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили потужний радар в окупованому Криму. Було уражено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М», який розташовувався у населеному пункті Абрикосівка.