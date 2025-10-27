ССО спалили склад палива окупантів та нафтобазу на Луганщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209917-sso-spalyly-sklad-palyva-okupantiv-ta-naftobazu-na-luganschyni-video.html

Ракурс

Українські ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу.

У ніч на 27 жовтня українська спецура успішно уразила об'єкти забезпечення Збройних сил Росії. Спалено склад з паливно-мастильними матеріалами та нафтобазу на окупованій території Луганської області. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили у Facebook.

Зазначається, що дрони спешеалів завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені. Це посилило пожежу, яка виникла на об'єкті.

Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг, — наголосили специ.

Нагадаємо, 17 жовтня Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат «Гвардійський» в окупованому Криму. Також на півострові було уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ та радіолокаційну станцію «Небо-У».