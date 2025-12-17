ССО уразили польовий артилерійський склад росіян на окупованій Луганщині. Фото:

Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали нових втрат російській загарбницькій армії.

У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike ударними безпілотниками FP-2 уразили польовий артилерійський склад 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА. Ворожий об'єкт знаходився на окупованій території Луганщини. Про це ССО Збройних сил України повідомили у Facebook.

Зазначається, що цей російський склад ворог активно використовував для постачання боєприпасів та забезпечення ворожих військ для штурмових дій.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, — наголосили захисники.

