СБС уразили паливну базу на окупованій Луганщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211239-sbs-urazyly-palyvnu-bazu-na-okupovaniy-luganschyni-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем нанесли нові ураження росіянам на окупованих українських територіях.

У Луганській області оператори 1-го Окремого центру уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Там виникла величезна пожежа, а детальні наслідки атаки уточнюються. Про це СБС Збройних сил України 2 січня повідомили у Telegram.

Також українські дрони уразили радіолокаційну станцію в окупованому Криму. Ця РЛС забезпечувала спостереження повітряного простору.

Нагадаємо, 30 грудня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по місцю складування, спорядження та підготовки пусків російських дронів. Було атаковано логістичний хаб дронів, пункт передполітної підготовки та обслуговування дронів типу «Герань», «Шахед», «Гербера» й центральний склад бойових частин для дронів.