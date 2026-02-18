ЗСУ відкинули окупантів у Дніпропетровській області. Карта: DeepState

Ракурс

Збройні сили України відкинули армію РФ у Дніпропетровській області.

Українські військові відкинули росіян поблизу Вишневого, Вербового та Тернового. Водночас окупаційні війська просунулася поблизу Берестка в Донецькій області. Про це аналітичний проект DeepState 18 лютого повідомив у Telegram.

Як відомо, між селищами Вербове, Вишневе, Степове та Тернове у Дніпропетровській області проходить Олександрівський напрямок. На цьому відрізку межа між Дніпропетровщиною, Запоріжжям та Донеччиною.

Нагадаємо, 9 лютого Збройні сили України провели зачистку села Придорожнє Запорізького району. Російські загарбники намагалися встановити свій прапор у цьому населеному пункті, але бійці 33-мого окремого штурмовому полку Сухопутних військ провели контрдиверсійні дії. Придорожнє залишається під контролем Сил оборони України.