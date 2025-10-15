Ракурсhttps://racurs.ua/
Українські ССО здійснили успішну операцію на окупованій території.
Група ССО пройшла за межу передових українських позицій та непомітно зайшла на підконтрольну ворогом територію на Північно-Слобожанському напрямку. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 15 жовтня повідомило у Telegram.
Зазначається, що спочатку специ провели дорозвідку дроном, а потім почали працювати по росіянах. Головна вогнева міць групи, кулеметник, забезпечив подавлення вогнем противника. Марксмен з оптикою знищив ворогів, які ховалися, чіткими одиночними пострілами. А решта бійців впритул підійшла до позицій і знищила росіян зблизька.
У ССО наголосили, що дезорієнтований і переляканий ворог був повністю знищений. Українська група захопила документи та засоби зв’язку росіян, після чого успішно провела ексфільтрацію.
Нагадаємо, у вересні бійці 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого разом з бійцями ГУР провели спеціальну розвідку в одній з областей РФ. Під час неї специ організували засідку на рухомий транспорт ворога і в ході бою знищили трьох росіян та їхній транспорт.