ССО провели успешную спецоперацию в тылу врага. Фото:

https://racurs.ua/n212300-ukrainskie-sso-proveli-uspeshnuu-specoperaciu-v-tylu-vraga-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій провели спецоперацію у ворожому тилу.

На Північно-Слобожанському напрямку українська аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення. Одна з українських груп зайшла у ворожий тил, заклала вибухівку і підірвала просочування противника. Про це ССО Збройних сил України 26 лютого повідомили у Facebook.

Зазначається, що проведення класичної засідки становить підвищений ризик для групи спеціального призначення. Тому специ інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися.

Результатом роботи стало знищення ворога та перерізання його маршруту просочування на даній ділянці фронту.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого Сили спеціальних операцій ЗСУ дронами FP-2 вдарили в Криму по району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК «Бастіон».