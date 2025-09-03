Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВМС Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ. Фото:

Украинские ВМС уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ (ВИДЕО)

3 сен 2025, 12:26
999

Українські моряки завдали нових втрат російським окупантам.

Військово-морські сили Збройних сил України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа 3 вересня повідомив у Facebook.

Зазначається, що цей російський швидкісний катер росіян намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ ворога на Тендрівську косу. Однак внаслідок ударів Сил оборони ця операція була зірвана.

У ході бойової роботи були ліквідовано семеро окупантів, а четверо — поранені.

Також у ВМС поінформували, що сьогодні вночі їхні підрозділи змогли збити чотири ворожих дрони-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі бійці ГУР неподалік тимчасово окупованого Криму вполювали малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм «калібрів». Було пошкоджено корабельну РЛС та борт корабля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров