ГУР атакувало носій «калібрів». Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n208755-gur-urazylo-nosiy-raket-kalibr-v-azovskomu-mori-video.html

Ракурс

Українське ГУР атакувало російський носій крилатих ракет «Калібр».

Ураження ворожого судна відбулося у четвер, 28 серпня. В Азовському морі бійці Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу «Примари» в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму вполювали малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм «калібрів». Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило у Facebook.

Зазначається, що оператори «Примари» дроном пошкодили корабельну РЛС, а їхні колеги-специ атакували борт корабля.

У ГУР наголосили, що носій «калібрів», який перебував у зоні потенційного пуску ракет у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень. Унаслідок ураження судно було змушене покинути район бойового чергування.

Нагадаємо, 11 вересня 2024 року бійці підрозділу Raven Group у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МОУ вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі. Тоді специ змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному Морі.