Бійці ГУР знищили російські ЗРК «Бук» та дві РЛС «Небо». Фото:

https://racurs.ua/ua/n209902-gurivci-znyschyly-rosiyski-zrk-buk-ta-dvi-rls-nebo-video.html

Воєнна розвідка України завдала болючих втрат російській армії.

Упродовж 23 та 24 жовтня бійці Департаменту активних дій ГУР виявили і знищили три дороговартісні системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії. Було спалено самохідну вогневу установку зі складу ЗРК «Бук-М3» та дві РЛС 1Л119 «Нєбо-СВУ». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що засоби ППО противника було знищено на територіях окупованих районів Запорізької й Херсонської областей, а також анексованого Криму.

Як відомо, ЗРК «Бук-М3» є однією з ключових російських систем ППО середньої дальності й здатна одночасно уражати до 36 повітряних цілей на відстані до 70 км. Окупанти активно використовують цю систему для прикриття своїх командних пунктів, складів і важливих об'єктів на фронті. Орієнтовна вартість цього ЗРК складає майже 45 млн дол.

РЛС «Небо» — це сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль, яка постачається до російської армії з 2017 року. Для неї задекларована повністю цифрова обробка сигналів та висока стійкість до завад, а також здатність зафіксувати малопомітний літальний апарат із ефективною площею розсіювання на рівні 0,1 кв. м на дальності 100 км.

Нагадаємо, днями на аеродромі «Джанкой» в окупованому Криму була спалена ворожа радіолокаційна станція «Валдай». Вистежили та вдарили по цій цілі бійці Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР.