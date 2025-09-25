«Примари» з ГУР знищили два російські літаки Ан-26 та берегові РЛС в Криму. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n209302-gur-znyschylo-dva-rosiyski-litaky-an-26-ta-beregovi-rls-v-krymu-video.html

Ракурс

Українська воєнна розвідка завдала нових втрат російським окупантам.

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» ліквідували ворожі дороговартісні цілей на території тимчасово окупованого Криму. Було знищено ворожі літаки та РЛС. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 25 вересня повідомили у соцмережах.

Зазначається, що українська спецура під час рейду на анексований півострів спалила два транспортних літаки армії РФ Ан-26, а також уразила ворожу радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1».

У розвідці наголосили, що ці нові втрати окупаційної армії були зафіксовані у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.

Нагадаємо, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Це було перше ураження Бе-12 в історії. Ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.