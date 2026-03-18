Українські партизани знищили локомотив поблизу окупованого Сімферополя.

Ракурс

Диверсію в окупованому Криму влаштували партизани.

Українська агентура знищила локомотив на залізничній станції поблизу Сімферополя. Цей тепловоз вже не підлягає швидкому ремонту. Операція була здійснена напередодні 18 березня. Цього дня Росія відзначає так званий «день возз'єднання» Криму. Про це рух опору «АТЕШ» 18 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця ділянка залізниці використовується для постачання російських підрозділів на Запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії. Через ці гілку мала пройти чергова партія боєприпасів, запчастин і витратних матеріалів для військової техніки.

Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки — підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що вдарило по їх можливостях на передовій, — наголосили в русі опору.

Нагадаємо, українські партизани паралізували ключову залізницю в окупованому Луганську — провели серію диверсій на залізничній інфраструктурі в обласному центрі. Буди виведені з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що викликало системний збій в управлінні рухом поїздів.