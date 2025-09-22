Новини
У Криму вперше знищили ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» — ГУР (ВІДЕО)

22 вер 2025, 14:21
Безпілотники ГУР спалили у тимчасово окупованому Криму два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка», — розповіли у ГУР. — Це перше ураження Бе-12 в історії.

У ГУР зазначають, що Бе-12 оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим «Примари» ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8, — додали у ГУР.

Джерело: Ракурс


