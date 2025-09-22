Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n209227-v-krymu-vpervye-unichtojili-vrajeskie-samolety-amfibii-be-12-chayka-gur-video.html

Ракурс

Безпілотники ГУР спалили у тимчасово окупованому Криму два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка», — розповіли у ГУР. — Це перше ураження Бе-12 в історії.

У ГУР зазначають, що Бе-12 оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.