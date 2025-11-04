Українські ВМС потопили російські човни, які спробували форсувати Дніпро. Фото:

Російські окупанти зазнали невдачі при спробі форсувати Дніпро

Два ворожі човни з особовим складом намагалися форсувати річку, але зазнали поразки від 426-го окремого батальйону безпілотних систем. Українські дрони знищило плавзасоби росіян, а уламки розлетілися на поверхні води. Жоден з окупантів не врятувався. Про це Військово-морські сили ЗСУ 4 листопада повідомили у Facebook.

Дроноводи морської піхоти пильно стежать за кожним рухом ворога, тому будь-які спроби десанту приречені. Дніпро стає могилою для тих, хто прийшов на нашу землю, — наголосили у флоті.

Нагадаємо, напередодні українські Військово-морські сили уразили елітний спецпідрозділ росіян, який знаходився на буровій установці «Сиваш» в Чорному морі. Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу.