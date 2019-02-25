Автоматная очередь и взрыв гранаты прозвучали во дворе председателя городского суда Ровно (ФОТО)

Обстреляли дом руководителя городского суда Ровно Петра Денисюка, фото — rv.suspilne.media

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В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные обстреляли дом председателя городского суда из автоматического оружия, а также бросили во двор гранату.

О происшествии, которое произошло во дворе 57-летнего жителя Ровно, сообщила Национальная полиция. Дом судьи расположен в пригородном районе Золотиев.

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. Поврежден фасад дома. Эксперты установили, что взорвалась граната РГД-5. По окнам здания выпустили 12 пуль. Полиция считает, что оружие изготовили на базе автомата Калашникова и его модификаций. С места происшествия следователи изъяли осколки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Руководителем городского суда Ровно является Петр Денисюк. По его словам, сначала прозвучала автоматная очередь, потом — взрыв гранаты. Пострадавший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, сообщает УНИАН.

Полицейские рассматривают несколько версий преступления, но основная из них — профессиональная деятельность потерпевшего. Ровенская полиция создала специальную группу из числа наиболее опытных следователей и оперативников.