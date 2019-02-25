Brexit могут перенести на два года. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n118587-v-es-rassmatrivaut-vozmojnost-otlojit-brexit-do-2021-goda-the-guardian.html

Racurs.ua

Отложить Brexit (Брекзит) могут до 2021 года. Таким образом в Европейском Союзе хотят решить ирландский вопрос.

В Брюсселе считают, что замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы на будущие отношения с целью изменения противоречивого ирландского механизма «бекстоп». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.

Этот «бекстоп» предусматривает, что Великобритания останется в таможенном союзе с Евросоюзом до тех пор, пока не достигнут нового торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка. В Евросоюзе могут проголосовать за перенос «Брекзит», если британские власти обратятся с этим в Брюссель.

СМИ называют сторонниками переноса выхода Британии из Евросоюза президента Европейского Совета Дональда Туска и генерального секретаря Европейской комиссии Мартина Зельмайра. В Брюсселе планируют таким образом избежать короткой отсрочки «Брекзит"в пользу долгой, если это произойдет.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit состоится до 12 марта. Премьер выразила надежду на то, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, с соглашением, которое будет одобрено и Лондоном, и Брюсселем.