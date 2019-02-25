Индексация пенсий учитывает уровень инфляции

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Racurs.ua

Рост пенсий с 1 марта 2019 года коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В дальнейшем повышение будет проводиться ежегодно, что предусмотрено пенсионной реформой. Об этом заявил 25 февраля президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

«С 1 марта правительство вводит новую практику — автоматическую индексацию пенсий. Согласно результатов индексации, пенсии вырастут более чем для восьми миллионов пенсионеров. Индексация будет происходить теперь постоянно», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что для некоторых категорий украинцев, например, военных пенсионеров, повышение выплат уже произошло.

Президент сказал, что повышение пенсий в Украине является элементом масштабной борьбы с бедностью. Оно учитывает уровень инфляции.

Глава государства сообщил, что через механизмы льготного растаможивания иномарок в бюджет поступило 13,6 млрд грн. Все эти средства направили в Пенсионный фонд.

Напомним, что с 1 января 2019 года минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Кроме этого, минимальные пенсии в этом году перечислят еще дважды из-за роста прожиточного минимума: с 1 июля и 1 декабря в связи с увеличением прожиточного минимума соответственно до 1 тыс. 564 грн и 1 тыс. 638 грн.