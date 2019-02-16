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Ракурс
Пересчет пенсий в Украине будут проводить ежегодно

Пенсии с 1 марта вырастут на 17−20% − Розенко

16 фев 2019, 11:30
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В результате перерасчета пенсий, который состоится 1 марта, их размер вырастет на 17−20%.

Ожидается, что такой перерасчет отныне ежегодно будет проходить 1 марта в автоматическом режиме. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает «Правительственный портал».

По словам Розенко, в бюджете есть необходимые для этого ресурсы.

Вице-премьер напомнил, что последний раз размер пенсий пересматривался в октябре 2017 года, а до этого в течение семи лет оставался неизменным.

Повысить в 2019 году пенсии украинцам с большим трудовым стажем, которые при этом получали низкую зарплату, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал еще во время одной из своих рабочих поездок в начале 2018 года. Гройсман отмечал, что в начислении пенсий несправедливой «уравниловки» не будет.

В начале этого года премьер подтвердил намерения осуществления перерасчета пенсий, мотивируя инициативу правительства по повышению соцстандартов ростом экономики в последнее время.

Напомним, во время недавнего отчета правительства за 2018 год Гройсман заявил, что средний размер пенсий в Украине вырос в 1,5 раза и достиг показателя 2645,67 грн.

Источник: Ракурс


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