На следующей неделе в Украине ожидается вспышка аллергии (КАРТА)

Из-за теплого февраля в Украине начинают цвести деревья

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Racurs.ua

В ближайшие дни в Украине ожидается увеличение количества случаев аллергии.

Об этом говорится в алерогопрогнозе для городов Украины на период с 15 по 22 февраля от Европейской аэроалергенной сети.

В эти дни резко возрастет концентрация спор грибов на юге Украины, которая достигнет низких и умеренных показателей.

В западных областях стоит ожидать низких концентраций в воздухе пыльцы ольхи и орешника, из-за цветения деревьев, спровоцированного сухой и теплой погодой.

Впрочем, такая ситуация на западе Украины сохранится только до 20 февраля, поскольку уже с 21 февраля ожидается похолодание и дожди.

Теплая погода в эти дни будет и на востоке Украины, однако, поскольку деревьев в этом регионе мало, их пыльца не будет вызывать вспышек аллергии.

На территории оккупированного Крыма в эти дни будет происходить цветения кипариса, можжевельника и туи, а также постепенное увеличение концентраций спор грибов, в частности аллергенной альтернарии. Впрочем, 21−22 февраля синоптики прогнозируют здесь дождь со снегом.

В северных регионах Украины на протяжении почти всей недели ожидаются минусовые или близкие к нулю температуры, поэтому здесь значительного цветения растений ожидать не стоит.

Напомним, недавно ученые установили, что содержание в доме кошек и собак помогает детям избежать аллергии.