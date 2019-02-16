Для Манафорта обвинение требует по меньшей мере 19 лет заключения

Пол Манафорт, фото: Flickr

https://racurs.ua/n118250-dlya-manaforta-obvinenie-trebuet-po-menshey-mere-19-let-zaklucheniya.html

Racurs.ua

Бывшему руководителю предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа и экс-советнику Виктора Януковича Полу Манафорту грозит от 19-ти до 24,4 лет заключения за финансовые махинации, а также штраф в размере от 50 тыс. до 24,4 млн долл.

Такое наказания для него требует спецпрокурор США Роберт Мюллер, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на обнародованные недавно материалы судебного дела.

Обвинение отмечает, что Манафорт «действовал так, будто стоял выше закона» и его махинации нанесли ущерб государству как минимум на 6 млн долл.

«Приговор должен соответствовать серьезности этих преступлений и служить тому, чтобы в дальнейшем удержать и Манафорта, и других от подобного поведения», — отмечается в материалах дела.

Обвинение подчеркивает, что Манафорт осуществлял финансовые махинации в течение длительного периода времени — как минимум с 2010-го по 2016 годы, то есть его незаконные решения нельзя считать мгновенными или ограниченными во времени — для экс-советника Януковича такие действия были рутиной. К тому же, по информации следствия, некоторые из финансовых махинаций Манафорта осуществлялись, когда он уже был «объектом значительного национального внимания».

Также отмечается, что обвинению не известно о каких-либо смягчающих обстоятельствах — Манафорт не совершал этих преступлений из-за необходимости или затрудненного положения. Напротив, он был хорошо образованным, профессионально успешным и финансово обеспеченным.

Напомним, в прошлом году Манафорт заключил сделку со следствием, но впоследствии оказалось, что он нарушил ее условия — несколько раз солгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера после того, как признал себя виновным.