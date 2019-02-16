На Трампа уже подали в суд из-за введения чрезвычайного положения

Дональд Трамп, фото: Flickr

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На президента США Дональда Трампа уже подали в суд из-за вчерашнего решения о введении в стране чрезвычайного положения.

Группа по защите прав потребителей Public Citizen подала в Федеральный окружной суд Вашингтона соответствующий иск от имени землевладельцев в Техасе и экологической группы, которые заявляют, что они пострадают от строительства пограничных стен, сообщает издание BuzzFeed.

Трое землевладельцев, которые являются истцами по этому делу, сообщили, что получили письма от таможни и пограничной охраны с просьбой прийти на свою землю для осуществления ее оценки, поскольку участки стены будут построены на их собственности, если соответствующее финансирование станет доступным в 2019 году.

Другой истец — общество Frontera Audubon, которое расположено в природном заповеднике в Техасе и сосредоточивает свои усилия на сохранении долины реки Рио-Гранде. По мнению защитников природы, среде будет причинен вред строительством пограничной стены.

Юристы Public Citizen утверждают, что решением о введении чрезвычайного положения Трамп превысил свои полномочия в соответствии с федеральным законодательством о национальных чрезвычайных ситуациях, поскольку на южной границе США не существует чрезвычайной ситуации. Так что это решение Трампа нарушает распределение полномочий между ветвями власти, а потому является неконституционным, заявляют истцы.

Кроме Public Citizen, еще несколько групп объявили о намерениях подать в суд на администрацию президента США, однако их иски еще не поступили.

Напомним, о намерении обжаловать в суде решение Трампа заявила также генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс.