Первый в мире «плавающий туннель» планируют построить в Норвегии (ВИДЕО)

Так будет выглядеть «плавающий туннель», фото: NBC News

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Норвегия планирует вложить 40 млрд долл. США в модернизацию инфраструктуры, которая значительно облегчит транспортное сообщение в прибрежных районах.

Крутые ледяные горы и глубокие фьорды являются визитной карточкой западной части Норвегии, но они также значительно усложняют жизнь автомобилистам. С семью паромами по пути, 800-километровое путешествие между городами Кристиансанн на юге страны и Тронхейм на севере, которое можно было бы осуществить за десять часов, обычно занимает примерно 21 час, сообщает издание NBC News.

Чтобы решить эту проблему, правительство страны планирует заменить паромы мостами, обычными туннелями и тем, что может стать первым в мире «плавающим тоннелем».

«Плавающий тоннель» — это, по сути, пара бетонных труб, погруженных примерно на 30 м под поверхность воды. К тому же, такой вид туннелей сможет минимизировать влияние транспорта на окружающую среду.

Эксперты говорят, что концепция «плавающего туннеля» особенно подходит для глубоких фьордов, окруженных крутыми горами — эти особенности местного ландшафта значительно усложняют строительство мостов или бурение тоннелей.

«С мостами, охватывающими большие расстояния, вам нужны арки и подвески в определенных точках, но что касается погруженного в воду плавающего туннеля, если вы сделаете его абсолютно правильно и сбалансируете вес конструкции с плавучестью, то его длина может быть любой», — отмечает профессор структурной инженерии Норвежского университета науки и техники Нилс Эрик Андерс Ренквист, консультирующий этот проект.

«Плавающий тоннель» в действительности не будет плавать. Трубы будут стабилизироваться кабелями, привязанными к морскому дну, или понтонами, которые будут плавать на поверхности через примерно 250-метровые интервалы.

Поскольку большинство аппаратных средств разместят ниже поверхности, тоннель не будет мешать движению судов и лодок, даже подводных лодок, отмечает Ариана Миноретти, главный инженер Норвежского государственного управления автомобильных дорог.

Как и обычные тоннели, «плавающий туннель» будет иметь маршруты эвакуации, по которым автомобилисты смогут вернуться на поверхность в случае чрезвычайной ситуации. По словам Миноретти, предварительное исследование безопасности тоннеля было обнадеживающим.

«Мы сделали симуляцию больших взрывов в туннеле, проверили на воздействие подводных лодок, мы охватили сценарии, где траулер может задеть туннель, и мы даже рассмотрели ситуацию, когда корабль, который тонет на поверхности, погружаясь, сталкивается с тоннелем, — отмечает профессор Ренквист. — Это очень прочная структура».

Планы предусматривают, что «плавающий туннель» будет открыт для движения в 2050 году. И хотя он может стать первым в своем роде, но не последним. Ренквист отмечает, что инженеры в Италии и Китае рассматривают подобные концепции.

Напомним, в Норвегии также может появиться первый в мире морской тоннель для кораблей.