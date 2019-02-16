Трамп подписал пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине

Дональд Трамп, фото: state.gov

https://racurs.ua/n118247-tramp-podpisal-paket-zakonov-kotoryy-suschestvenno-uvelichivaet-pomosch-ukraine.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп подписал пакет поддержанных парламентом страны законодательных актов, который значительно увеличивает объем финансовой помощи Украине.

Теперь общий объем помощи США Украине в текущем финансовом году достигнет суммы 695,7 млн долл. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщило посольство Украины в США.

Отмечается, что в дополнение к ранее выделенных Пентагону 250 млн долл., предусмотрено также предоставление помощи Украине в размере 445,7 млн долл. США. В частности, 115 млн долл. будут направлены на оказание военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».

Напомним, в декабре 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер рассказал, когда Украине следует ожидать получения первых двух траншей военной помощи. По словам Волкера, помощь США прежде всего будет сосредоточена на сфере противовоздушной обороны и военно-морских силах. США в этом вопросе также будут согласовывать свои действия с Украиной, чтобы точно знать потребности нашей страны. По мнению Волкера, в последние годы позиция стран Запада в российско-украинском конфликте перешла с «позиции отставания» к более сильной позиции.