Арест Савченко продлен на два месяца (ВИДЕО)

Надежда Савченко, фото: life.ru

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Срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, Апелляционный суд Черниговской области вчера вечером продлил еще на два месяца.

Предыдущий срок действия меры пресечения для Савченко завершался 15 февраля, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Апелляционный суд также рассматривал вопрос о подсудности дела Савченко и Рубана, которых обвиняют в намерениях совершения терактов в Киеве, убийства руководства Украины и свержения государственного строя. Апелляционный суд решил перенаправить этот вопрос в Верховный суд Украины.

Решение о продлении действия срока меры пресечения защитники и сторонники Савченко встретили с негодованием, поскольку, по их мнению, апелляционный суд вышел за пределы своих полномочий.

«Апелляционный суд — это не суд первой инстанции, он не имеет права такие вещи рассматривать: продолжать меру пресечения или отменять», — заявила после заседания суда сестра Надежды Савченко Вера.

Дело Савченко и Рубана должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Однако 14 февраля адвокаты Савченко добились отвода коллегии судей этого райсуда, поэтому материалы дела были переданы в апелляционный суд для определения подсудности.

Напомним, по информации прокуратуры, Савченко и Рубан планируют подать ходатайство о рассмотрении этого дела судом присяжных.