Трамп заявил, что премьер-министр Японии выдвинул его на Нобелевскую премию

Синдзо Абэ и Дональд Трамп, фото: Business Insider

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Президент США Дональд Трамп, выступая сегодня перед журналистами в Белом доме, заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за усилия, приложенные к поддержанию мира между Северной и Южной Кореей.

По словам Трампа, Абэ показал ему копию «прекрасного письма на пять страниц», которое было направлено в норвежский комитет, ежегодно присуждающий эту престижную дипломатическую награду, сообщает издание Politico.

Президент США отметил, что японцы могли испытывать тревогу из-за успехов ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

«Теперь они чувствуют себя в безопасности. Я это сделал», — отметил Трамп.

Трамп считает, что он, наверное никогда не получит эту награду, но благодарит премьера Японии за его инициативу.

«Но это нормально, — добавил Трамп. — Они дали премию Обаме. Он даже не знал, за что ее получил».

Бывший президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира за свои «чрезвычайные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» в 2009 году. Тогда Обама прилагал усилия для сдерживания распространения ядерного оружия. Он был четвертым президентом США, который был удостоен премии Нобелевским комитетом.

Напомним, Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся в конце этого месяца в столице Вьетнама Ханое.