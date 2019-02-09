Трамп рассказал, когда состоится его вторая встреча с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп и Ким Чен Ын, фото: inosmi.ru

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Президент США Дональд Трамп назвал место проведения второго саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Встреча состоится в столице Вьетнама Ханое 27−28 февраля, отметил Трамп на своей странице в социальной сети Твиттер.

По его словам, американским дипломатам об этом удалось договориться во время недавней «очень продуктивной встречи» с северокорейскими официальными лицами.

«Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном и продвижения дела мира» — подчеркнул президент США.

О том, что встреча будет происходить во Вьетнаме в конце февраля, стало известно еще во время ежегодной речи Трампа перед Конгрессом США в начале этой недели. Однако место проведения встречи тогда не уточнялось.

Трамп также выразил уверенность, что КНДР, в случае успешных переговоров, ждет стремительный экономический рост.

«Северная Корея станет другим видом ракеты — экономической», — убежден Трамп.

Президент США отметил, что Ким Чен Ын еще может многих удивить.

«Но он не удивит меня, потому что я знаю его и понимаю, на что он способен», — подчеркнул Трамп.

Напомним, предыдущая встреча Трампа с Ыном состоялась 12 июня в Сингапуре. Тогда стороны договорились начать действия по денеклуаризации Корейского полуострова. В частности, был подписан соответствующий исторический документ.