Чрезвычайное положение в США: Генпрокурор штата Нью-Йорк планирует обжаловать решение Трампа

Дональд Трамп, фото: huffingtonpost.com

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила о намерении обжаловать в суде решение президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения для строительства стены на американо-мексиканской границе.

По мнению прокурора, объявления чрезвычайного положения без легитимной причины может привести к конституционному кризису, сообщает «Радио Свобода».

Такие действия Трампа Джеймс рассматривает как пример злоупотребления властью и обещает противостоять им всеми имеющимися легитимными инструментами.

«Это нанесет ущерб миллионам, забрав средства, необходимые для преодоления действительно чрезвычайных ситуаций», — отметила Джеймс в своем Твиттере.

Со своей стороны, Трамп сегодня выразил готовность встретиться с оппонентами в суде.

«Я ожидаю, что меня подадут в суд… Мы победим в Верховном суде», — прогнозирует президент США.

Лидеры Демократической партии — спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер подчеркнули в своем совместном заявлении, что объявляя чрезвычайное положение президент США пытается отвлечь внимание от того факта, что одно из основных его обещаний так и останется невыполненным: Трампу не удалось заставить Мексику заплатить за строительство стены на границе.

Напомним, по информации СМИ, администрации президента США уже удалось найти почти 7 млрд долл. для строительства пограничной стены.