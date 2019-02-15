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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Flickr

Трамп обещает сегодня ввести чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе

15 фев 2019, 19:23
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что сегодня введет чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе, чтобы получить возможность профинансировать строительство пограничной стены.

Об этом Трамп заявил журналистам в Розовом саду Белого дома, сообщает агентство Reuters.

«Мы имеем вторжение наркотиков, вторжение банд, вторжение людей, и это недопустимо», — подчеркнул президент США.

По словам Трампа, соответствующий документ он впоследствии подпишет в Овальном кабинете.

Высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности сообщил агентству, что администрация президента США нашла почти 7 млрд долл. для перераспределения на стену. Это, в частности, 600 млн долл. от фонда конфискаций Департамента финансов, 2,5 млрд долл. от фонда борьбы с наркотиками и 3,5 млрд долл. от бюджета военного строительства.

В то же время, по подсчетам самого Трампа, он может найти на стену целых 8 млрд долл.

Впрочем, даже этих средств может не хватить на построение обещанной Трампом стены, ведь общая протяженность границы США с Мексикой составляет почти 2 тыс. км.

Напомним, вчера в Белом доме подтвердили информацию о намерении Трампа ввести чрезвычайное положение.


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