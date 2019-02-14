Трамп хочет построить стену на границе с Мексикой и использует все возможные средства для этого, фото - Reuters

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Президент США подпишет законопроект о финансировании правительства. В то же время в заявлении Белого дома от 14 февраля говорится, что Дональд Трамп введет «другие национальные чрезвычайные меры».

«Как он (Трамп) заявил ранее, также будут введены другие исполнительные меры, включая национальное чрезвычайное состояние, чтобы обеспечить национальную безопасность и преодолеть гуманитарный кризис на границе», — говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в Твиттере.

Об этих намерениях Белого дома ранее заявил сенатор от Республиканской партии Митч Макконел. Он сказал, что Трамп одновременно подпишет законопроект о финансировании федерального правительства и введет чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, что 26 января Дональд Трамп подписал законопроект о временном возобновлении работы правительства США — до 15 февраля. Как известно, разногласия между Демократической и Республиканской партией относительно строительства стены на мексикано-американской границе стали причинoю кризиса в СШA и «шaтдaуна».