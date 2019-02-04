Трамп шагает к чрезвычайному положению, бросив на границу с Мексикой 4 тыс. военных

Стена на границе между Мексикой и США, фото — Reuters

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Racurs.ua

Министерство обороны США направляет на границу с Мексикой дополнительно 3750 военнослужащих. Этот контингент будет находиться в регионе 90 дней, сообщил сайт Пентагона.

Общее количество военных, которые помогают пограничникам бороться с нелегальной миграцией, составит примерно 4350 человек.

Напомним, что в конце января в США временно прекратили «шатдаун» — закрытие правительственных учреждений. Больше месяца продолжалось противостояние между демократами и президентом, всеми силами пытающимся выбить из Конгресса финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

После временного возобновления финансирования правительства Трамп готовится объявить в части штатов, граничащих с этой страной, чрезвычайное положение. Такая ситуация поможет ему получить деньги на строительство стены из бюджета Министерства обороны США. Возведение этого объекта, который якобы ограничит нелегальную миграцию, было одним из обещаний Трампа во время выборов 2016 года.

Осенью прошлого года администрация президента намеревалась перебросить на границу с Мексикой настолько мощную группировку, что ее численность превысила бы военный контингент США в Афганистане.