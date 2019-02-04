Рэпера-номината Грэмми задержала полиция США за нелегальное пребывание в стране (ВИДЕО)

Рэпера-номината «Грэмми» задержала полиция США за нелегальное пребывание в стране. Фото: KOMO

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Рэпера-номината Грэмми 21 Savage задержала полиция США. Правоохранители обвиняют музыканта в нелегальном пребывании в США на протяжении последних 13 лет.

Рэпер Шайя Бин Авраам-Джозеф, известный под псевдонимом 21 Savage, имеет британское гражданство, сообщает The Guardian.

Согласно данным правоохранительных органов, рэпер пересек границу США в 2005 году с легальным сроком пребывания в стране в течение одного года. Однако, после истечения срока, рэпер не покинул пределы страны и остался жить в США.

Впервые правоохранительные органы обратили на него внимание в 2014 году, тогда исполнитель проходил подозреваемым в деле об обороте наркотиков. Полицейские обещают объявить ему подозрения в ближайшее время. Отмечается, что рэперу грозит депортация.

Ранее сообщалось, что в 2019 году рэпера 21 Savage номинировали на Грэмми за дуэт Rockstar с Post Malone.