Рэпера-номината Грэмми задержала полиция США за нелегальное пребывание в стране (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117685-repera-nominata-gremmi-zaderjala-policiya-ssha-za-nelegalnoe-prebyvanie-v-strane-video.htmlRacurs.ua
Рэпера-номината Грэмми 21 Savage задержала полиция США. Правоохранители обвиняют музыканта в нелегальном пребывании в США на протяжении последних 13 лет.
Рэпер Шайя Бин Авраам-Джозеф, известный под псевдонимом 21 Savage, имеет британское гражданство, сообщает The Guardian.
Согласно данным правоохранительных органов, рэпер пересек границу США в 2005 году с легальным сроком пребывания в стране в течение одного года. Однако, после истечения срока, рэпер не покинул пределы страны и остался жить в США.
Впервые правоохранительные органы обратили на него внимание в 2014 году, тогда исполнитель проходил подозреваемым в деле об обороте наркотиков. Полицейские обещают объявить ему подозрения в ближайшее время. Отмечается, что рэперу грозит депортация.
Ранее сообщалось, что в 2019 году рэпера 21 Savage номинировали на Грэмми за дуэт Rockstar с Post Malone.