Имена победителей Грэмми слили в сеть

За две недели до церемонии награждения в сети появились имена победителей премии Грэмми. Отмечается, что лучшей станет песня Shallow из фильма «Звезда родилась», которую исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, сообщает Gazeta.ua.

Согласно обнародованным данным, лучшим альбомом эксперты признают пластинку Тейлор Свифт HER, а лучшим треком — композицию I Like It рэпера Карди Би.

Организаторы премии Грэмми уже прокомментировали ситуацию. Они отметили, что это фейковая информация и никто не может знать заранее результаты голосования. Также представители премии сообщили, что к решению этой ситуации привлекут юристов.

Аккаунт Грэмми в Twitter сломал хакер с ником everyday4you, в аккаунте которого указано, что ему 18 лет и он живет в Москве. На русское происхождение также указывает то, что большинство твитов в его аккаунте написаны на русском языке.