Имена победителей Грэмми слили в сетьhttps://racurs.ua/n117457-imena-pobediteley-gremmi-slili-v-set.htmlRacurs.ua
Имена победителей Грэмми слили в сеть. Сообщается, что аккаунт премии Грэмми в Twitter был взломан российским хакером.
За две недели до церемонии награждения в сети появились имена победителей премии Грэмми. Отмечается, что лучшей станет песня Shallow из фильма «Звезда родилась», которую исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, сообщает Gazeta.ua.
Согласно обнародованным данным, лучшим альбомом эксперты признают пластинку Тейлор Свифт HER, а лучшим треком — композицию I Like It рэпера Карди Би.
Организаторы премии Грэмми уже прокомментировали ситуацию. Они отметили, что это фейковая информация и никто не может знать заранее результаты голосования. Также представители премии сообщили, что к решению этой ситуации привлекут юристов.
Аккаунт Грэмми в Twitter сломал хакер с ником everyday4you, в аккаунте которого указано, что ему 18 лет и он живет в Москве. На русское происхождение также указывает то, что большинство твитов в его аккаунте написаны на русском языке.