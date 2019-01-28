Репетиция «Оскара»: названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США (ВИДЕО)

Актерский состав фильма "Черная пантера" во время церемонии, фото — The New York Times

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Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоялась в Лос-Анджелесе. Главную награду получил фильм «Черная пантера», сообщила ассоциация в своем Твиттере.

Лента «Черная пантера» режиссера Райана Куглера получила главную премию в номинации «Лучший актерский состав в художественном фильме». Этот фантастический боевик-драма основан на одноименных комиксах издательства Marvel Comics.

«Черная пантера» опередила в этой номинации ленты «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась» и «Безумно богатые азиаты».

Лучшей актрисой 2019 года, по версии Гильдии киноактеров, стала американка Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена». Лучшим актером назвали Рами Малека, сыгравшего солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

В номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале» победил телепроект «Это мы». В категории лучших составов комедийных сериалов приз достался работе «Удивительная миссис Мейзел».

Церемония Гильдии киноактеров считается неофициальной репетицией премии «Оскар». По итоговому распределению наград часто можно сделать точный прогноз о том, кто получит главную кинопремию.

В Гильдию киноактеров США входит более 150 тыс. актеров, певцов, журналистов и радиоведущих, занятых в американской киноиндустрии.