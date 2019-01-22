«Оскар-2019»: в США объявили полный список номинантов на кинопремию

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Кинопремия Оскар. Фото: Flickr
«Оскар-2019»: в США объявили полный список номинантов на кинопремиюhttps://racurs.ua/n117138-oskar-2019-v-ssha-obyavili-polnyy-spisok-nominantov-na-kinopremiu.htmlRacurs.ua
Список номинантов на главную премию в области киноискусства «Оскар» объявила Американская киноакадемия.
Больше всего номинаций представлены фильмами «Рома», «Фаворитка», «Власть» и «Рождение звезды». Трансляция объявления номинантов состоялась на YouTube-канале Американской киноакадемии.
Вручение 91-й премии «Оскар», которую основали в 1929 году, состоится 24 февраля.
- Лучшая мужская роль второго плана
- Махершала Али («Зеленая книга»)
- Адам Драйвер («Черный клановец»)
- Сэм Эллиот («Звезда родилась»)
- Ричард Грант («сможете Ли вы меня простить?»)
- Сэм Рокуэлл («Власть»)
- Лучшая женская роль второго плана
- Эми Адамс («Власть»)
- Марина де Тавира (Roma)
- Эмма Стоун («Фаворитка»)
- Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
- Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»)
- Лучший короткометражный фильм
- Detainment
- Fauve
- Marguerette
- Skin
- Mother
- Лучший анимационный короткометражный фильм
- Bao
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
- Лучший монтаж
- «Черный клановец»
- «Богемная рапсодия»
- «Зеленая книга»
- «Власть»
- Лучшая музыка к фильму
- «Черная Пантера»
- «Черный клановец»
- «Если бы Билл-стрит могла заговорить»
- «Остров собак»
- «Мэри Поппинс возвращается»
- Лучший дизайн костюмов
- «Черная Пантера»
- «Фаворитка»
- «Две королевы»
- Лучший звук
- «Черная Пантера»
- «Человек на Луне»
- Roma
- «Звезда родилась»
- Лучший звуковой монтаж
- «Черная Пантера»
- «Богемная рапсодия»
- «Тихое место»
- Roma
- Лучший фильм на иностранном языке
- «Капернаум»
- «Холодная война»
- «Магазинные воришки»
- Roma
- Never Look Away
- Лучшая операторская работа
- «Холодная война»
- «Звезда родилась»
- «Фаворитка»
- Roma
- Never Look Away
- Лучший анимационный фильм
- «Мирай из будущего»
- «Суперсемейка 2»
- «Остров собак»
- «Человек-паук: Сквозь вселенные»
- «Ральф против интернета»
- Лучшая песня
- All the Stars («Черная пантера»)
- Shallow («Звезда родилась»)
- I’ll Fight (RBG)
- The Place Where Lost Things Go («Мэри Поппинс возвращается»)
- When a Cowboy Trades His Spurs For Wings («Баллада Бастера Скраггс»)
- Лучшая мужская роль
- Кристиан Бэйл — «Власть»
- Рами Малек — «Богемная рапсодия»
- Брэдли Купер — «Звезда родилась»
- Виллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
- Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
- Лучшая женская роль
- Леди Гага — «Звезда родилась»
- Гленн Клоуз — «Жена»
- Оливия Коулман — «Фаворитка»
- Мелисса Маккарти — «сможете Ли вы меня простить?»
- Ялица Апарисио-Roma
- Лучший режиссер
- Альфонсо Куарон — «Рома»
- Адам Макки — «Власть»
- Спайк Ли — «Черный клановец»
- Павел Павликовский — «Холодная война»
- Йоргос Лантимос — «Фаворитка»
- Лучший фильм
- «Черная Пантера»
- «Зеленая книга»
- «Черный клановец»
- «Богемная рапсодия»
- «Звезда родилась»
- «Власть»
- «Фаворитка»
- Roma
Ранее сообщалось, что больше всего шансов получить главную кинопремию в фильмов «Звезда родилась», «Рома» и «Зеленая книга».