«Оскар-2019»: в США объявили полный список номинантов на кинопремию

Кинопремия Оскар. Фото: Flickr

https://racurs.ua/n117138-oskar-2019-v-ssha-obyavili-polnyy-spisok-nominantov-na-kinopremiu.html

Racurs.ua

Список номинантов на главную премию в области киноискусства «Оскар» объявила Американская киноакадемия.

Больше всего номинаций представлены фильмами «Рома», «Фаворитка», «Власть» и «Рождение звезды». Трансляция объявления номинантов состоялась на YouTube-канале Американской киноакадемии.

Вручение 91-й премии «Оскар», которую основали в 1929 году, состоится 24 февраля.

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али («Зеленая книга»)

Адам Драйвер («Черный клановец»)

Сэм Эллиот («Звезда родилась»)

Ричард Грант («сможете Ли вы меня простить?»)

Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс («Власть»)

Марина де Тавира (Roma)

Эмма Стоун («Фаворитка»)

Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»)

Лучший короткометражный фильм

Detainment

Fauve

Marguerette

Skin

Mother

Лучший анимационный короткометражный фильм

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Лучший монтаж

«Черный клановец»

«Богемная рапсодия»

«Зеленая книга»

«Власть»

Лучшая музыка к фильму

«Черная Пантера»

«Черный клановец»

«Если бы Билл-стрит могла заговорить»

«Остров собак»

«Мэри Поппинс возвращается»

Лучший дизайн костюмов

«Черная Пантера»

«Фаворитка»

«Две королевы»

Лучший звук

«Черная Пантера»

«Человек на Луне»

Roma

«Звезда родилась»

Лучший звуковой монтаж

«Черная Пантера»

«Богемная рапсодия»

«Тихое место»

Roma

Лучший фильм на иностранном языке

«Капернаум»

«Холодная война»

«Магазинные воришки»

Roma

Never Look Away

Лучшая операторская работа

«Холодная война»

«Звезда родилась»

«Фаворитка»

Roma

Never Look Away

Лучший анимационный фильм

«Мирай из будущего»

«Суперсемейка 2»

«Остров собак»

«Человек-паук: Сквозь вселенные»

«Ральф против интернета»

Лучшая песня

All the Stars («Черная пантера»)

Shallow («Звезда родилась»)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go («Мэри Поппинс возвращается»)

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings («Баллада Бастера Скраггс»)

Лучшая мужская роль

Кристиан Бэйл — «Власть»

Рами Малек — «Богемная рапсодия»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Виллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Лучшая женская роль

Леди Гага — «Звезда родилась»

Гленн Клоуз — «Жена»

Оливия Коулман — «Фаворитка»

Мелисса Маккарти — «сможете Ли вы меня простить?»

Ялица Апарисио-Roma

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон — «Рома»

Адам Макки — «Власть»

Спайк Ли — «Черный клановец»

Павел Павликовский — «Холодная война»

Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

Лучший фильм

«Черная Пантера»

«Зеленая книга»

«Черный клановец»

«Богемная рапсодия»

«Звезда родилась»

«Власть»

«Фаворитка»

Roma

Ранее сообщалось, что больше всего шансов получить главную кинопремию в фильмов «Звезда родилась», «Рома» и «Зеленая книга».