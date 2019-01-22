Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кинопремия Оскар. Фото: Flickr

«Оскар-2019»: в США объявили полный список номинантов на кинопремию

22 янв 2019, 19:37
999

Список номинантов на главную премию в области киноискусства «Оскар» объявила Американская киноакадемия.

Больше всего номинаций представлены фильмами «Рома», «Фаворитка», «Власть» и «Рождение звезды». Трансляция объявления номинантов состоялась на YouTube-канале Американской киноакадемии.

Вручение 91-й премии «Оскар», которую основали в 1929 году, состоится 24 февраля.

  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Махершала Али («Зеленая книга»)
  • Адам Драйвер («Черный клановец»)
  • Сэм Эллиот («Звезда родилась»)
  • Ричард Грант («сможете Ли вы меня простить?»)
  • Сэм Рокуэлл («Власть»)
  • Лучшая женская роль второго плана
  • Эми Адамс («Власть»)
  • Марина де Тавира (Roma)
  • Эмма Стоун («Фаворитка»)
  • Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
  • Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»)
  • Лучший короткометражный фильм
  • Detainment
  • Fauve
  • Marguerette
  • Skin
  • Mother
  • Лучший анимационный короткометражный фильм
  • Bao
  • Late Afternoon
  • One Small Step
  • Weekends
  • Лучший монтаж
  • «Черный клановец»
  • «Богемная рапсодия»
  • «Зеленая книга»
  • «Власть»
  • Лучшая музыка к фильму
  • «Черная Пантера»
  • «Черный клановец»
  • «Если бы Билл-стрит могла заговорить»
  • «Остров собак»
  • «Мэри Поппинс возвращается»
  • Лучший дизайн костюмов
  • «Черная Пантера»
  • «Фаворитка»
  • «Две королевы»
  • Лучший звук
  • «Черная Пантера»
  • «Человек на Луне»
  • Roma
  • «Звезда родилась»
  • Лучший звуковой монтаж
  • «Черная Пантера»
  • «Богемная рапсодия»
  • «Тихое место»
  • Roma
  • Лучший фильм на иностранном языке
  • «Капернаум»
  • «Холодная война»
  • «Магазинные воришки»
  • Roma
  • Never Look Away
  • Лучшая операторская работа
  • «Холодная война»
  • «Звезда родилась»
  • «Фаворитка»
  • Roma
  • Never Look Away
  • Лучший анимационный фильм
  • «Мирай из будущего»
  • «Суперсемейка 2»
  • «Остров собак»
  • «Человек-паук: Сквозь вселенные»
  • «Ральф против интернета»
  • Лучшая песня
  • All the Stars («Черная пантера»)
  • Shallow («Звезда родилась»)
  • I’ll Fight (RBG)
  • The Place Where Lost Things Go («Мэри Поппинс возвращается»)
  • When a Cowboy Trades His Spurs For Wings («Баллада Бастера Скраггс»)
  • Лучшая мужская роль
  • Кристиан Бэйл — «Власть»
  • Рами Малек — «Богемная рапсодия»
  • Брэдли Купер — «Звезда родилась»
  • Виллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
  • Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
  • Лучшая женская роль
  • Леди Гага — «Звезда родилась»
  • Гленн Клоуз — «Жена»
  • Оливия Коулман — «Фаворитка»
  • Мелисса Маккарти — «сможете Ли вы меня простить?»
  • Ялица Апарисио-Roma
  • Лучший режиссер
  • Альфонсо Куарон — «Рома»
  • Адам Макки — «Власть»
  • Спайк Ли — «Черный клановец»
  • Павел Павликовский — «Холодная война»
  • Йоргос Лантимос — «Фаворитка»
  • Лучший фильм
  • «Черная Пантера»
  • «Зеленая книга»
  • «Черный клановец»
  • «Богемная рапсодия»
  • «Звезда родилась»
  • «Власть»
  • «Фаворитка»
  • Roma

Ранее сообщалось, что больше всего шансов получить главную кинопремию в фильмов «Звезда родилась», «Рома» и «Зеленая книга».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше