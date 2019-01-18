Претенденты на «Оскар-2019»: эксперты назвали возможных победителей в категориях «Лучший фильм» и «Лучший актер» (ВИДЕО)

Названы фильмы-претенденты на «Оскар-2019». Фото: Без Табу

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Фильмы-претенденты на «Оскар-2019» названы экспертами в области кино. Больше всего шансов получить главную кинопремию у фильмов «Звезда родилась», «Рома» и «Зеленая книга».

В категории «Лучший фильм» наиболее высокие шансы получить заветную статуэтку у фильма Брэдли Купера «Звезда родилась», сообщается на сайте Gold Derby.

Вероятными противниками фильма-мюзикла с Леди Гагой являются картины Альфонсо Куарона «Рома» и фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга». Также эксперты прогнозируют высокие шансы на получение премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» исторической картине «Фаворитка», фильму о противостояниях полицейских и бандитов «Черный клановец» и фантастическому боевику «Черная пантера».

Также были названы главные претенденты на премию «Оскар» в категории «Лучший актер». Эксперты пророчат признание кинокритиков актерам Кристиану Бэйлу, сыгравшему в фильме «Власть», Брэдли Куперу из «Звезда родилась» и Рами Малеку из «Богемской рапсодии».

Отметим, что список номинантов на главную кинопремию обнародуют 22 января, а сама церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля.

Напомним, ранее стали известны номинанты на кинопремию «Золотой глобус».