Претенденти на «Оскар-2019»: експерти назвали можливих переможців у категоріях «Кращий фільм» і «Кращий актор» (ВІДЕО)

Названо фільми-претенденти на «Оскар-2019». Фото: Без Табу

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Фільми-претенденти на «Оскар-2019» названо експертами в галузі кіно. Найбільше шансів отримати головну кінопремію у фільмів «Зірка народилася», «Рома» та «Зелена книга».

У категорії «Кращий фільм» найвищі шанси здобути заповітну статуетку у фільму Бредлі Купера «Зірка народилася», повідомляється на сайті Gold Derby.

Ймовірними противниками фільму-мюзиклу з Леді Гагою є картини Альфонсо Куарона «Рома» та фільм Пітера Фарреллі «Зелена книга». Також експерти прогнозують високі шанси на отримання премії «Оскар» у категорії «Кращий фільм» історичній картині «Фаворитка», фільму про протистояння поліцейських і бандитів «Чорний клановець» та фантастичному бойовику «Чорна пантера».

Також було названо головних претендентів на премію «Оскар» у категорії «Кращий актор». Експерти пророкують визнання кінокритиків акторам Крістіану Бейлу, що зіграв у фільмі «Влада», Бредлі Куперу із «Зірка народилася» та Рамі Малек із «Богемської рапсодії».

Зазначимо, що список номінантів на головну кінопремію буде оприлюднено 22 січня, а сама церемонія вручення «Оскара» відбудеться 24 лютого.

Нагадаємо, раніше стали відомі номінанти на кінопремію «Золотий глобус».