Shutdown в США: Трамп заблокировал заграничную поездку спикера парламента

Дональд Трамп, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116971-shutdown-v-ssha-tramp-zablokiroval-zagranichnuu-poezdku-spikera-parlamenta.html

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Президент США Дональд Трамп не разрешил спикеру с недавних пор оппозиционной Палаты представителей Нэнси Пелоси использовать военный самолет для совершения зарубежной поездки.

Это решение Трампа, вероятно, свидетельствует об очередном витке противостояния президента США и нижней палаты Конгресса в рамках продолжающейся частичной приостановки работы правительства, так называемого shutdown («шатдауна»), сообщает издание «Голос Америки».

Пелоси планировала использовать военный самолет, чтобы в составе делегации Конгресса совершить визит в штаб-квартиру НАТО в Бельгии для демонстрации «нерушимой приверженности США альянсу НАТО», а также посетить американских военнослужащих в Афганистане с целью проведения «"критически важных брифингов по вопросам национальной безопасности».

Но в последний момент, когда члены делегации уже садились в автобус, который должен был отвезти их на аэродром, Пелоси получила письмо от Трампа, в котором он назвал эту поездку «экскурсией» и отказал в использовании самолета.

«В свете того, что 800 тыс. американских служащих не получают зарплату, я уверен, что вы согласитесь, что перенос этого пиар-мероприятия абсолютно уместен», — заявил Трамп и добавил, что для совершения этой поездки Пелоси может воспользоваться и коммерческим рейсом.

Вероятно, такие действия Трампа стали ответом на недавнее решение контролируемой Демократической партией Палаты представителей перенести ежегодный доклад президента Конгрессу, запланированный на 29 января, на другую дату, уже после завершения «шатдауна».

Эта ситуация свидетельствует, что скорее всего, проблема «шатдауна» в ближайшее время разрешена не будет.

Напомним, ранее Трамп предположил, что «шатдаун» может длиться годами.